ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Виктор Илиев вече е в ареста
Той веднага е отведен в ареста от служители на ГДИН, научи "Фокус".
Илиев е с наложена мярка "задържане под стража".
На 15 август Виктор Илиев се заби в автобус на нощния градски транспорт в София и уби д-р Иса Али.
Останалите пострадали остават в болнични заведения.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 36
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Миролюба Бенатова: Няма случайни законови вратички!
10:25 / 21.08.2025
Meteo Balkans: Утре ни очаква разваляне на времето!
10:18 / 21.08.2025
Ударили са ни 2 мощни магнитни бури
10:10 / 21.08.2025
Българка, набедена, че е карала дрогирана: Килията беше тъмна! Ми...
10:23 / 21.08.2025
Експерти за фаталния случай в Несебър: Не може с една глоба да си...
09:17 / 21.08.2025
Кога ще бъдат ваканциите новата учебна година?
09:32 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета