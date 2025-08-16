Новини
Виктор, причинил смъртоносната катастрофа, се отърва със счупени прешлени и две ребра
Автор: ИА Фокус 17:32
Шофьор с книжка от 14 дни, но вече с 6 фиша за нарушения, заби колата си в автобус на столичния градски транспорт, като един човек – лекар от Сирия загина, а други шестима са в болница с опасност за живота.

Кадри показаха как минути след полунощ – на 15 август, 21-годишният шофьор Виктор Илиев се движи с висока скорост по булевард "Константин Величков“. 

Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Обвинението е предявено в болницата, където се намира младият мъж, в присъствието на адвокат.

Въпреки силния удар и високата скорост Виктор Илиев се отървава със счупени прешлени и две ребра, научи bTV от свои източници.

Предстои в понеделник държавното обвинение да внесе в съда искане за задържането му под стража.

На 1 август мъжът е публикувал във фейсбук профила си шофьорската си книжка, която е получил същия ден – според датата ѝ на издаване. Той я е снимал в столичното метро с коментар "Това го нямаше никъде в листовките!!!".




16.08.2025 Д-р Неделя Щонова: Стоиш си в автобус, говориш с приятел, държиш чантата си и в следващия миг си труп
16.08.2025 Експерт за ужасяващата катастрофа в София: Абсолютен опит за убийство. Все едно да влезеш с пистолет в автобус и да започнеш да стреляш
16.08.2025 Убитият при жестоката катастрофа в София е уважаван лекар
15.08.2025 При удар от автомобил с 170 км/ч все едно падаме от над 10 етажа
15.08.2025 Таксиметров шофьор за свирепата катастрофа в София: Помислих, че бомба падна! Беше страшно
15.08.2025 Автоинструкторът на шофьора, забил колата си в автобус: Имаше опит зад волана преди курса, не е правил нарушения
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Да беше пукнал,да не прави повече катастрофи,мангустата миризлива
Д-р Неделя Щонова: Стоиш си в автобус, говориш с приятел, държиш ...
18:58 / 16.08.2025
Ето колко притежават и декларират първите във властта
17:31 / 16.08.2025
Нова функция на тол камерите засича липсата на поставен предпазен...
17:32 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Адвокат скочи на Глория: Га яде кифтетата, ни рива
15:32 / 16.08.2025
МВР с проверки по пътищата: Само за ден хванаха 38 пияни и 12 дро...
15:33 / 16.08.2025

Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Ето защо много жп линии у нас побеляха
14:51 / 14.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
