ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вили Лилков: Следващият президент не трябва да прилича на Румен Радев
По думите му 28% от парковете в София са реституирани и специално Южният парк.
"Някои от тях започнаха да ги ограждат. Непрекъснато сме в конфликти с граждани. Искаме държавата да предостави на общината големи терени, които общината да регулира. Да освободим общинските обществени площи от това напрежение", призова той.
"Държавата излезе с отговор на президента и каза "ние ще анализираме имот по имот и ще влезем в разговор с общините". Настоявам първо да се проведе разговор с общините. Държавата трябва да се консултира с общината какво да прави с всеки имот", подчерта Лилков пред Bulgaria ON AIR.
Проблемите в Столичната община
Общинският съветник от "Синя София" заяви, че няма политическо мнозинство в Столичната община, което да е достатъчно силно да налага решения на кмета Васил Терзиев и да носи отговорност.
"Все повече се раздробяват и имигрират към т.нар. "независими". Нарушеният диалог води до там, че и Общинският съвет не е уверен в работата си, и кметът не е уверен в неговата администрация. Проблемът е доста сериозен", алармира Лилков.
Той е на мнение, че трябва общинските съветници да поемат отговорност за вкарването на ключови идеи и да получат подкрепа.
"Мнозинството сработва само когато трябва да се решат икономически интереси, но не поема отговорност. Влязохме в неприятна ситуация, която стресира общината. За парите на София няма проблем. Голямо е изкушението на много политици да се правят на опозиция", посочи Лилков.
Според него Столичната община е икономически стабилна.
"Проблеми винаги ще има, появяват се, решават се. Важно е да има мнозинство, което да налага политическа воля. На ход са политическите партии. Те трябва да намерят сечение и на своите интереси, и на интересите на обществото. Не може да бъдеш само в глуха опозиция, трябва да поемаш и отговорност", добави той.
По думите му въпросът с еврото постепенно ще бъде изясняван и решаван, а доверието се повишава.
"Президентът действа политически в негов собствен интерес. Заема територии. Това не е коректно от негова страна. Подкрепя правителствата, които само той е назначил. Аз съм оптимист и нещата ще вървят в правилна посока", коментира Лилков.
Според него следващият президент не трябва да прилича на Румен Радев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключв...
19:35 / 14.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините ням...
19:34 / 14.08.2025
НИМХ с пълната прогноза за уикенда и началото на следващата седми...
19:36 / 14.08.2025
Чужденец с лека рана чака 100 минути в Спешното, после нападна ле...
19:34 / 14.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Почина режисьорът Иван Иванов
17:24 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета