|Високотехнологичният мозъчносъдов център в Южна България– шанс за нов живот след инсулт
Времето е живот – при исхемичен мозъчен инсулт първите 4,5 часа са решаващи. В този "златен прозорец“ се извършва тромболиза или механична тромбектомия – процедури, които могат да възстановят кръвотока в мозъка и да предотвратят тежки последици или фатален край.
Често, при навременна намеса, възстановяването може да бъде почти 100% – пациенти, постъпили в безпомощно състояние, напускат болницата без сериозен неврологичен дефицит. Успехът зависи от бързината на реакция, локализацията на тромба и общото състояние на пациента.
Процедурите в Центъра не се ограничават само до инсулти – извършват се и интервенции при мозъчни аневризми, емболизации на тумори и миоми, както и сложна съдова диагностика.
"Призванието ни е да помагаме на хората както в битката за живот, така и в лечението за продължаване на нормален начин на живот след болестта“, споделя проф. Пенка Атанасова, началник на Клиника по нервни болести към УМБАЛ "Свети Георги“.
