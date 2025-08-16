Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Високотехнологичният мозъчносъдов център в Южна България– шанс за нов живот след инсулт
Автор: Екип Burgas24.bg 15:34Коментари (0)105
©
Високотехнологичният мозъчносъдов център към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, единствен за Южна България, е оборудван с най-съвременна апаратура и работи с мултидисциплинарен екип – невролози, интервенционални рентгенолози, неврохирурзи и анестезиолози. Процедурата е напълно безплатна и се покрива от НЗОК.

Времето е живот – при исхемичен мозъчен инсулт първите 4,5 часа са решаващи. В този "златен прозорец“ се извършва тромболиза или механична тромбектомия – процедури, които могат да възстановят кръвотока в мозъка и да предотвратят тежки последици или фатален край.

Често, при навременна намеса, възстановяването може да бъде почти 100% – пациенти, постъпили в безпомощно състояние, напускат болницата без сериозен неврологичен дефицит. Успехът зависи от бързината на реакция, локализацията на тромба и общото състояние на пациента.

Процедурите в Центъра не се ограничават само до инсулти – извършват се и интервенции при мозъчни аневризми, емболизации на тумори и миоми, както и сложна съдова диагностика.

"Призванието ни е да помагаме на хората както в битката за живот, така и в лечението за продължаване на нормален начин на живот след болестта“, споделя проф. Пенка Атанасова, началник на Клиника по нервни болести към УМБАЛ "Свети Георги“.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Адвокат скочи на Глория: Га яде кифтетата, ни рива
15:32 / 16.08.2025
МВР с проверки по пътищата: Само за ден хванаха 38 пияни и 12 дро...
15:33 / 16.08.2025
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо...
15:33 / 16.08.2025
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече...
15:31 / 16.08.2025
Гледат мярката на мъжа, подал фалшив сигнал за полет до Лондон
15:29 / 16.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Ето защо много жп линии у нас побеляха
14:51 / 14.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: