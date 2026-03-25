Висшето образование се превръща в лукс: Задава се ново увеличение на таксите за студентите
Докторантите в държавните висши училища ще плащат средно по 1130 евро, а таксата за кандидатстване за тях става 130 евро.
За явяване на изпит в УНСС таксата ще бъде 30 евро за първи изпит и 15 евро за всеки следващ. За бакалавър редовно обучение тя варира от 430 евро за направление "Икономика" и Администрация и управление" до 560 евро за социология и политически науки. За кандидатстване във Военна академия "Георги Раковски“ ще се плаща по 35 евро за първи изпит и по 25 евро за всеки следващ. Избралите специалност "Киберсигурност" ще плащат по 1350 евро такса на година за редовно обучение.
В СУ "Св. Климент Охридски" таксата за кандидатстване за учебната 2026/2027 година ще е 25 евро за първи изпит и 25 евро за всеки следващ. За редовно обучение таксите са от 270 евро до 310 евро за "Туризъм", "Педагогика", "Психология" и "Социални дейности". За "Религия и теология" таксата е 2100 евро, за "Химически науки" – 5800 евро, а за "Физически науки" – 5450 евро.
Средно за различните висши учебни заведения за различните специалности таксите са различни:
- За специалностите от област "Педагогически науки“ – 440 евро;
- За специалностите от област "Хуманитарни науки“ – 460 евро;
- За специалностите от област "Социални, стопански и правни науки“ – 460 евро;
- За специалностите от областите "Природни науки“, "Математика и информатика“ и "Технически науки“ – 515 евро;
- За специалностите от област "Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – 515 евро;
- За специалностите от област "Здравеопазване и спорт“ – 615 евро;
- За специалностите от област "Изкуства“ – 820 евро.
Средният размер на таксата за кандидатстване във висшите военни училища е 25 евро, а средната такса за обучение за учебната 2026/2027 година е в размер на 725 евро.
Средният размер на таксата за кандидатстване в научните организации е в размер на 25 евро, при средна такса за обучение на докторанти в тях в размер на 435 евро за учебната 2026/2027 година.
Промяната ще засегне над 147 000 учащи студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение, пише pariteni.bg.
Според вносителите от МС предложенията на академичните ръководства са съобразени с ограниченията, установени в Закона за висшето образование, а именно:
- таксите за обучение на студентите и докторантите да не надвишават 2/3 от средствата за издръжка на обучението
- таксите за обучение на чуждестранните студенти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП, да не са по-ниски от размера на таксата по чл. 95, ал. 4 от ЗВО за съответното професионално направление или специалност от регулираните професии;
- таксите за обучение на чуждестранните докторанти и специализанти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП, да не са по-ниски от диференцираните нормативи за издръжка на обучението по чл. 91, ал. 3, т. 1 по професионални направления.
