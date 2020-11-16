Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Âèòàíîâ: Íàé-ãîëåìèÿò íàòèñê ùå áúäå äî ñðåäàòà íà äåêåìâðè
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 22:36 / 16.11.2020Êîìåíòàðè (1)31
©
"Íàé-ãîëåìèÿò íàòèñê âåðîÿòíî ùå áúäå ïúðâàòà ïîëîâèíà íà äåêåìâðè", êàçà ïðåä ÁÍÐ ïðîô. Íèêîëàé Âèòàíîâ îò ÁÀÍ, ìàòåìàòèê íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá. Òîé ïðèïîìíè, ÷å îùå â íà÷àëîòî íà ñåïòåìâðè å îïðåäåëèë îêòîìâðè êàòî ïðåõîäåí ìåñåö, à íîåìâðè êàòî êðèòè÷åí, ïîñòàâÿù îñíîâèòå íà îíîâà, êîåòî ùå áúäå ïðåç çèìàòà.

"Àêî íå ïðåäïðèåìåì ñåãà äåéñòâèÿ, äåêåìâðè ùå áúäå òðóäåí, à ÿíóàðè è ôåâðóàðè - ñúùî". Òîé ïîä÷åðòàâà, ÷å çäðàâíàòà íè ñèñòåìà âå÷å íå ìîæå äà îáõâàùà óâåëè÷àâàùèÿ ñå áðîé áîëíè.

"Êàïàöèòåòúò íà çäðàâíàòà íè ñèñòåìà, íà ÐÇÈ å äà îòêðèâà êîíòàêòíèòå íà îêîëî 2000 íîâè ñëó÷àÿ íà äåí. Êîãàòî ñëó÷àèòå ïðåõâúðëÿò òàçè ãðàíèöà, âå÷å êîíòðîëúò ñòàâà ìíîãî òðóäåí è êîëêîòî è ãîëÿìà äà å äèñöèïëèíàòà è äà å äîáðå çäðàâíàòà ñèñòåìà - âèðóñúò ñè ñå ðàçïðîñòðàíÿâà. Çàòîâà å äîáðå äà ñå çíàå òàçè ãðàíèöà è äà èìà ñòðåìåæ äà áúäå äúðæàí áðîÿò íà íîâèòå ñëó÷àè ïîä íåÿ. Àêî å íàä íåÿ, òîçè âèðóñ å äîêàçàë, ÷å ìîæå äà ïîâàëè âñÿêà çäðàâíà ñèñòåìà, äîðè òàçè íà ÑÀÙ", îáÿñíè ïðîô. Âèòàíîâ.

Òîé áåøå êàòåãîðè÷åí, ÷å àêî ñå ñïàçâàò ìåðêèòå ñòðèêòíî, áðîÿò íà íîâèòå ñëó÷àè ùå ñïàäíå ñëåä îêîëî äâå ñåäìèöè íà 800 ñëó÷àÿ, íî ïðåç çèìíèÿ ïåðèîä íÿìà äà å ïî-ìàëêî îò òîâà.

Ïî äóìèòå íà ïðîôåñîðà âðåìåòî íà âèðóñà èçòè÷à, çàùîòî ñå óìíîæàâàò ñâåäåíèÿòà çà óñïåøíèòå èçïèòàíèÿ íà âàêñèíèòå. Òîé ïðåïîðú÷à äà ñå èçïîëçâàò ðàçóìíè ñðåäñòâà, çà äà ñå ïðåìèíå ñ ìàëêî æåðòâè ïåðèîäúò äî íàëè÷èåòî íà ãîòîâà âàêñèíà.

"Ïî-äîáðå äà îñòàíåì çäðàâè äî ïîÿâàòà íà âàêñèíàòà. Àêî âàêñèíèòå ñå ïîÿâÿò äîñòàòú÷íî áúðçî, ìîæå ãîëÿìà ÷àñò îò íàñåëåíèåòî äà íå ñå ñðåùíå ñ êîðîíàâèðóñà", ïîä÷åðòà îùå ìàòåìàòèêúò.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 5781
16.11.2020 96-ãîäèøíà ñîôèÿíêà ïðåáîðè Covid-19 íàâðúõ ðîæäåíèÿ ñè äåí
16.11.2020 Çàòâîðèõà âñè÷êè ó÷èëèùà, äåòñêè ãðàäèíè è ÿñëè â íàøà îáùèíà
16.11.2020 ÌÎÍ ðàçïðàòè äî ó÷èëèùàòà 3 âàðèàíòà çà ñìåñåíî îáó÷åíèå
16.11.2020 Ñúçäàâàìå äèãèòàëåí åêñïîðòåí õúá â ïîìîù íà áúëãàðñêèÿ èçíîñ
16.11.2020 Äúðæàâàòà óñïåøíî çàïàçèëà íàä 300 000 ðàáîòíè ìåñòà ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿòà
16.11.2020 9 äóøè îò Áóðãàñêî çàãóáèõà áèòêàòà ñ êîðîíàâèðóñà! Âèæòå â êîè ãðàäîâå èìà íàé-ìíîãî çàðàçåíè!
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/964 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ìàðèàíà Ïîïîâà îáÿâè äî êîëêî äíè ùå ïàäíå ïúðâèÿò ñíÿã
21:13 / 16.11.2020
96-ãîäèøíà ñîôèÿíêà ïðåáîðè Covid-19 íàâðúõ ðîæäåíèÿ ñè äåí
20:06 / 16.11.2020
Çàòâîðèõà âñè÷êè ó÷èëèùà, äåòñêè ãðàäèíè è ÿñëè â íàøà îáùèíà
19:42 / 16.11.2020
ÌÎÍ ðàçïðàòè äî ó÷èëèùàòà 3 âàðèàíòà çà ñìåñåíî îáó÷åíèå
18:00 / 16.11.2020
Òåæêà êàòàñòðîôà êðàé Âàðíà, ìèêðîáóñ å íà ïàð÷åòà, äâàìà ñà îòâå...
17:34 / 16.11.2020
Òåæêà êàòàñòðîôà âçå æåðòâà íà àâòîìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ"
17:21 / 16.11.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Íîåìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Âúçðàñòíèòå õîðà ìîãàò äà ïàçàðóâàò ïî âñÿêî âðåìå îò äíåñ!
10:27 / 14.11.2020
9 äóøè îò Áóðãàñêî çàãóáèõà áèòêàòà ñ êîðîíàâèðóñà! Âèæòå â êîè ãðàäîâå èìà íàé-ìíîãî çàðàçåíè!
15:17 / 16.11.2020
Ïî áóðãàñêèòå óëèöè å ñòðàøíî!
11:50 / 14.11.2020
Ñîëåíè ãëîáè íà ïúòÿ îò äíåñ, âèæòå ïðåïîðúêèòå íà ÊÀÒ
10:15 / 15.11.2020
×àëãàðêè ïîêàçâàò áåëüî è ñðàìîòèè íà ñöåíàòà! Ðåêîðäüîð å Êàìåëèÿ
21:34 / 14.11.2020
Íèêóëäåí òàçè ãîäèíà ùå å ðàçëè÷åí! Ïðàçíèêúò íà Áóðãàñ å ïîðåäíàòà æåðòâà íà êîðîíàâèðóñà!
14:38 / 16.11.2020
Äîáðè íîâèíè çà ñàíèòàðêàòà îò áóðãàñêàòà áîëíèöà, ïðîãîíåíà îò ñúñåëÿíèòå ñè â Ðàâíåö
10:31 / 16.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Çèìà 2020/2021 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Èçãðàæäàíåòî íà ÀÌ "Òðàêèÿ"
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Íàöèîíàëåí îòáîð ïî ôóòáîë
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: