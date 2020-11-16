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|Âèòàíîâ: Íàé-ãîëåìèÿò íàòèñê ùå áúäå äî ñðåäàòà íà äåêåìâðè
"Àêî íå ïðåäïðèåìåì ñåãà äåéñòâèÿ, äåêåìâðè ùå áúäå òðóäåí, à ÿíóàðè è ôåâðóàðè - ñúùî". Òîé ïîä÷åðòàâà, ÷å çäðàâíàòà íè ñèñòåìà âå÷å íå ìîæå äà îáõâàùà óâåëè÷àâàùèÿ ñå áðîé áîëíè.
"Êàïàöèòåòúò íà çäðàâíàòà íè ñèñòåìà, íà ÐÇÈ å äà îòêðèâà êîíòàêòíèòå íà îêîëî 2000 íîâè ñëó÷àÿ íà äåí. Êîãàòî ñëó÷àèòå ïðåõâúðëÿò òàçè ãðàíèöà, âå÷å êîíòðîëúò ñòàâà ìíîãî òðóäåí è êîëêîòî è ãîëÿìà äà å äèñöèïëèíàòà è äà å äîáðå çäðàâíàòà ñèñòåìà - âèðóñúò ñè ñå ðàçïðîñòðàíÿâà. Çàòîâà å äîáðå äà ñå çíàå òàçè ãðàíèöà è äà èìà ñòðåìåæ äà áúäå äúðæàí áðîÿò íà íîâèòå ñëó÷àè ïîä íåÿ. Àêî å íàä íåÿ, òîçè âèðóñ å äîêàçàë, ÷å ìîæå äà ïîâàëè âñÿêà çäðàâíà ñèñòåìà, äîðè òàçè íà ÑÀÙ", îáÿñíè ïðîô. Âèòàíîâ.
Òîé áåøå êàòåãîðè÷åí, ÷å àêî ñå ñïàçâàò ìåðêèòå ñòðèêòíî, áðîÿò íà íîâèòå ñëó÷àè ùå ñïàäíå ñëåä îêîëî äâå ñåäìèöè íà 800 ñëó÷àÿ, íî ïðåç çèìíèÿ ïåðèîä íÿìà äà å ïî-ìàëêî îò òîâà.
Ïî äóìèòå íà ïðîôåñîðà âðåìåòî íà âèðóñà èçòè÷à, çàùîòî ñå óìíîæàâàò ñâåäåíèÿòà çà óñïåøíèòå èçïèòàíèÿ íà âàêñèíèòå. Òîé ïðåïîðú÷à äà ñå èçïîëçâàò ðàçóìíè ñðåäñòâà, çà äà ñå ïðåìèíå ñ ìàëêî æåðòâè ïåðèîäúò äî íàëè÷èåòî íà ãîòîâà âàêñèíà.
"Ïî-äîáðå äà îñòàíåì çäðàâè äî ïîÿâàòà íà âàêñèíàòà. Àêî âàêñèíèòå ñå ïîÿâÿò äîñòàòú÷íî áúðçî, ìîæå ãîëÿìà ÷àñò îò íàñåëåíèåòî äà íå ñå ñðåùíå ñ êîðîíàâèðóñà", ïîä÷åðòà îùå ìàòåìàòèêúò.
|Îùå ïî òåìàòà:
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Êîìåíòàðè (1)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 8 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ìàðèàíà Ïîïîâà îáÿâè äî êîëêî äíè ùå ïàäíå ïúðâèÿò ñíÿã
21:13 / 16.11.2020
96-ãîäèøíà ñîôèÿíêà ïðåáîðè Covid-19 íàâðúõ ðîæäåíèÿ ñè äåí
20:06 / 16.11.2020
Çàòâîðèõà âñè÷êè ó÷èëèùà, äåòñêè ãðàäèíè è ÿñëè â íàøà îáùèíà
19:42 / 16.11.2020
ÌÎÍ ðàçïðàòè äî ó÷èëèùàòà 3 âàðèàíòà çà ñìåñåíî îáó÷åíèå
18:00 / 16.11.2020
Òåæêà êàòàñòðîôà êðàé Âàðíà, ìèêðîáóñ å íà ïàð÷åòà, äâàìà ñà îòâå...
17:34 / 16.11.2020
Òåæêà êàòàñòðîôà âçå æåðòâà íà àâòîìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ"
17:21 / 16.11.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Âúçðàñòíèòå õîðà ìîãàò äà ïàçàðóâàò ïî âñÿêî âðåìå îò äíåñ!
10:27 / 14.11.2020
Ïî áóðãàñêèòå óëèöè å ñòðàøíî!
11:50 / 14.11.2020
Ñîëåíè ãëîáè íà ïúòÿ îò äíåñ, âèæòå ïðåïîðúêèòå íà ÊÀÒ
10:15 / 15.11.2020
×àëãàðêè ïîêàçâàò áåëüî è ñðàìîòèè íà ñöåíàòà! Ðåêîðäüîð å Êàìåëèÿ
21:34 / 14.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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