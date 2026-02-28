проблема с достъпа до телекомуникационните услуги.
Ето какво обяви операторът:
Между 19:00 и 20:00 часа на 27 февруари 2026 година, потребителите на Vivacom в някои части на Североизточна България е възможно да са изпитвали затруднения с достъпа до телекомуникационни услуги.
Причината за това са външни ремонтни дейности, засегнали мрежовата инфраструктура на Vivacom в този регион.
Техническите екипи работят с приоритет по пълното възстановяване на услугите. Ако потребителите все още срещат затруднения, може да рестартират оборудването си.
Искрено се извиняваме за причиненото неудобство и благодарим за разбирането.
Vivacom излезе с официално становище относно техническия срив
©
Още от категорията
/
Нидал Алгафари: Служебният кабинет подменя всичко, което може, за да организира "честни избори" тип "ала-бала"
26.02
От Община Царево категорични: Няма издадени нови разрешения за строеж в местност "Поляните" край Синеморец
26.02
Празник е!
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
МВнР предупреждава за ескалация на риска в региона на Близкия изт...
23:04 / 27.02.2026
Виктор Димчев: Премиерът изглежда "сламен" човек на партийни олиг...
23:04 / 27.02.2026
МВнР призова да не тръгваме към Гърция, ако не ни се налага
20:51 / 27.02.2026
Трайков към ЕРП-тата: Дори един клиент да е бил ощетен заради нер...
20:24 / 27.02.2026
Емил Дечев привиква директори на областни дирекции на МВР
20:26 / 27.02.2026
Хиновски: Както при дистанционното отчитане, така и при обикновен...
20:26 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.