Vivacom ще компенсира абонатите си в пострадалите от наводненията райони

© Vivacom ще компенсира индивидуалните си клиенти, чиито услуги бяха засегнати от извънредната обстановка в страната в едни от най-сериозно пострадалите райони – Царево, Трън, Несебър, Георги Дамяново, Берковица, Вършец, Чупрене, Брезник, Земен и Ардино.



Компенсациите ще се прилагат от месец ноември и обхващат телевизионните и интернет услугите, и фиксираните гласови услуги на телекома. Клиентите в засегнатите населени места ще получат компенсация за три месечни такси, включително за допълнителни устройства и допълнителни пакети. Компенсациите ще се активират след посещение от техник за установяване и отстраняване на повреда.



Vivacom продължава да следи ситуацията в реално време и да осигурява своевременна техническа подкрепа за всички клиенти, чиито услуги са били нарушени вследствие на бедствията. Техническите екипи на телекома са на терен и работят непрекъснато с цел максимално бързо отстраняване на проблемите