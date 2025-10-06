ЗАРЕЖДАНЕ...
|Vivacom ще компенсира абонатите си в пострадалите от наводненията райони
Компенсациите ще се прилагат от месец ноември и обхващат телевизионните и интернет услугите, и фиксираните гласови услуги на телекома. Клиентите в засегнатите населени места ще получат компенсация за три месечни такси, включително за допълнителни устройства и допълнителни пакети. Компенсациите ще се активират след посещение от техник за установяване и отстраняване на повреда.
Vivacom продължава да следи ситуацията в реално време и да осигурява своевременна техническа подкрепа за всички клиенти, чиито услуги са били нарушени вследствие на бедствията. Техническите екипи на телекома са на терен и работят непрекъснато с цел максимално бързо отстраняване на проблемите
