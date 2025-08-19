Новини
Вижте как изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомобил се заби в него
Автор: Екип Burgas24.bg 11:53
© Булфото
В столичния автобусен гараж "Земляне" пазят автобуса на градския транспорт, в който се вряза с висока скорост Виктор Илиев и уби сирийския лекар д-р Иса Али, предава "Булфото".

Следствените органи ще продължат още с огледа и машината е поставена под охрана в гаража като веществено доказателство по съдебното дело срещу извършителя на катастрофата Виктор Илиев.

Припомняме, че на 15 август стана тежка катастрофа на столичното кръстовище на бул. "Възкресение" и "Константин Величков". При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Вследствие на удара загина пътник от автобуса, а четирима души бяха откарани в болница.




Още по темата:
19.08.2025 Проговори синът на пострадалия шофьор на автобус, в който се вряза Виктор
Илиев
18.08.2025 Виктор, причинил мелето с автобус в София, е взел практическия изпит от първия път
18.08.2025 Ново видео от катастрофата с автобус в София, чуват се писъци
18.08.2025 Оперираха младата жена, която пострада в свирепата катастрофа в София
18.08.2025 След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко
състояние
18.08.2025 Столичани: Отсечката, на която Виктор се вряза в автобус със 170 км/ч, често се ползва за дрифтове! Стават уникални катастрофи!
Рокада по върховете в голяма фирма
11:08 / 19.08.2025
Ураганът "Ерин" идва в Европа
11:08 / 19.08.2025
Няма да има промяна в часовете по професионална подготовка по тур...
11:00 / 19.08.2025
Пияно хлапе седна зад волана, изтърва пътя
10:35 / 19.08.2025
Ето какво се случва над южното Черноморие!
10:16 / 19.08.2025
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819...
10:13 / 19.08.2025

