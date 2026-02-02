Вижте каква е ситуацията на АМ "Тракия" тази сутрин след тежката нощ
Пътят е почистен от сняг. Шофьори съобщават, че частта Стара Загора - София също е добре почистена.
Съветваме ви да карате внимателно и със съобразена скорост.
Цялата актуална трафик информация можете да следите в сайта на ФОКУС.
