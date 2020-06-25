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|Âèæòå êúäå èìà íàé-ìíîãî íîâîçàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ
4242 ñëó÷àÿ íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ ñà ïîòâúðäåíè ó íàñ êúì ìîìåíòà, êàòî 1770 îò òÿõ ñà àêòèâíè. Èçëåêóâàíè ñà îáùî 2263 ëèöà, 46 îò êîèòî ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà.
Ïàöèåíòèòå ñ äîêàçàí COVID-19, êîèòî ñå íàìèðàò â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù, ñà 390. Îò òÿõ 16 ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè ñòðóêòóðè.
Ñïîðåä Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà îáùèÿò áðîé íà ìåäèöèíñêèòå ñëóæèòåëè, ïðè êîèòî å ïîòâúðäåíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ó íàñ, å 376. Ïåò ñà íîâèòå ñëó÷àè îò èçìèíàëîòî äåíîíîùèå, îò êîèòî òðè ñà óñòàíîâåíè ïðè ëåêàðè, åäèí ïðè ìåäèöèíñêà ñåñòðà è åäèí ïðè äðóã ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë.
Ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë êîíñòàòèðàí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ, ñà 209. Ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå å ðåãèñòðèðàí åäèí íîâ ñìúðòåí ñëó÷àé íà 75-ãîäèøåí ìúæ ñúñ ñúðäå÷íî çàáîëÿâàíå.
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Êîìåíòàðè (5)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Îïðåäåëèõà êîíöåñèîíåðà íà ïëàæà â "Ëîçåíåö"
09:35 / 25.06.2020
Äîö. ×îðáàíîâ: Ïðåìèåðúò äà êàæå êîé ãî èçëúãà çà êîðîíàâèðóñà
09:33 / 25.06.2020
Ìåäèöèòå îò áîëíèöàòà âúâ Âåëèíãðàä ïîäàäîõà êîëåêòèâíà îñòàâêà
09:33 / 25.06.2020
128 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ
08:15 / 25.06.2020
Áúëãàðêà ïëàòè ïî÷èâêà â Ãúðöèÿ ïðåäè ïàíäåìèÿòà è ïðåæèâÿ íåâåðî...
22:16 / 24.06.2020
Ïðåìèåðúò ñå ïîøåãóâà ñ ïúòóâàíå íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè äî Ãúðöèÿ
22:15 / 24.06.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Òàêúâ àðåñò Áóðãàñ íå ïîìíè îòäàâíà!
15:17 / 23.06.2020
Êàíòàðäæèåâ èçáè ðèáàòà ñúñ ñòðàííè ôèçèîíîìèè äî ìèíèñòúð Àíàíèåâ
12:13 / 23.06.2020
8 ëåâà çà ïîðöèÿ ïúðæåíè êàðòîôêè íà áúëãàðñêè ïëàæ
09:06 / 23.06.2020
Îôèöèàëíî: Óäúëæàâàò èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà äî 15 þëè!
10:49 / 24.06.2020
Íîâ ðúñò íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ
08:31 / 24.06.2020
ÌÎÍ ñúâåòâà áàëîâåòå äà ñå îòëîæàò, â Áóðãàñ âå÷å ïðàçíóâàò
11:08 / 23.06.2020
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