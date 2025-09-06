ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вижте на кои участъци от утре тол камерите ще засичат и глобяват за средната ни скорост
С цел повече безопасност на пътя влизат в сила следните участъци от републиканската пътна мрежа, където ще се осъществява контрол чрез технически средства за средна скорост:
АМ "Тракия“
Вакарел (км 24+288) Ихтиман (км 43+448)
Ихтиман Вакарел
Цалапица (км 107+663) Радиново (км 118+599)
Радиново Цалапица
АМ "Хемус“
Белокопитово (км 340+293) Каспичан (км 361+581)
Каспичан Белокопитово
Девня (км 399+703) Игнатиево (км 418+126)
Игнатиево Девня
АМ "Струма“
Сандански (км 143+945) Дамяница (км 151+251)
Дамяница Сандански
Българчево (км 90+219) Покровник (км 92+548)
Покровник Българчево
Северна скоростна тангента
м/у п.в. "Илиянци“ (км 50+427) Чепинци (км 60+705)
Чепинци м/у п.в. "Илиянци“
I-1
Слатино (км 343+292) Кочериново (км 353+878)
Кочериново Слатино
I-2
Струйно (км 104+733) Шумен (км 112+381)
Шумен Струйно
I-3
Долни Дъбник (км 100+471) Телиш (км 122+349)
Телиш Долни Дъбник
I-4
Български извор (км 13+536) Сопот (км 22+734)
Сопот Български извор
Европейският център за транспортни политики вече предложи тези зони да бъдат ясно маркирани със знаци, за да знаят шофьорите, че навлизат в участък с контрол на средната скорост.
Целта - не санкция, а превенция.
Шофирането с равномерна скорост намалява риска от инциденти и прави пътуването по-спокойно.
