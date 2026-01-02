Вижте най-интересното в Бургас през октомври 2025 г.
Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас през изминалата година.
Октомрви:
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
Ужас на Елените: Бедстващи хора, автомобили и сгради са под вода
Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево
Санират още осем блока в Бургас
Ул. "Цар Симеон I" отново е под вода!
Държавата прехвърли на Бургас терен за лодкостоянката в кв. "Победа"
Простреляни и наръгани с нож! Това е била съдбата на убитите в Люляково!
Добрата новина: Пометеният от АТВ в Слънчев бряг Марти е започнал да говори и
да ходи
Прехвърлиха на Бургас терените за моста на новия обход на "Меден рудник"
