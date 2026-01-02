Сподели close
С наближаването на 2026-а година да погледнем назад - към събитията, които през отминаващата година са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали.

Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас през изминалата година.

Октомрви: 

Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!

Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона

Ужас на Елените: Бедстващи хора, автомобили и сгради са под вода

Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево 

Санират още осем блока в Бургас

Ул. "Цар Симеон I" отново е под вода!

Държавата прехвърли на Бургас терен за лодкостоянката в кв. "Победа"

Простреляни и наръгани с нож! Това е била съдбата на убитите в Люляково!

Добрата новина: Пометеният от АТВ в Слънчев бряг Марти е започнал да говори и

да ходи

Прехвърлиха на Бургас терените за моста на новия обход на "Меден рудник"