ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вижте сблъсъка на тирове на АМ "Тракия", има линейка
Припомняме, че катастрофата е станала близо до единия изход на Пловдив. Задръстването е над 5 километра.
Движението при км 127 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", уточняват от АПИ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 616
|предишна страница [ 1/103 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Има пострадал при сблъсъка на АМ "Тракия" между четири тира и едн...
10:02 / 18.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да зап...
10:07 / 18.08.2025
В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средн...
09:54 / 18.08.2025
Съвет към собствениците на малки бизнеси: Не съкращавайте в паник...
09:43 / 18.08.2025
Голяма тапа на АМ "Тракия" заради инцидент
09:05 / 18.08.2025
Изплащаме автомобили на лизинг за над 3.57 млрд. лева
08:50 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета