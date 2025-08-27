Новини
Вижте ваканциите и почивните дни за новата учебна година
Автор: Екип Burgas24.bg 12:02Коментари (0)80
©
Министерството на образованието и науката публикува официалния график за учебната 2025–2026 година, включително дати за ваканции, неучебни дни и национални изпити.

Ваканции (с включени празнични и почивни дни, без лятната):

Есенна: 31 октомври – 3 ноември 2025 г.

Коледна: 24 декември 2025 – 4 януари 2026 г.

Междусрочна: 31 януари – 2 февруари 2026 г.

Пролетна за I–XI клас: 4 – 13 април 2026 г.

Пролетна за XII клас: 8 – 13 април 2026 г.

Начало и край на втория учебен срок:

Начало:

3 февруари 2026 г. за I–XII клас

Край:

15 май 2026 г. за XII клас;

29 май 2026 г. за I–III клас;

12 юни 2026 г. за IV–VI клас;

30 юни 2026 г. за V–VI клас в спортни училища и VII–XI клас.

За учениците с професионална подготовка се добавят 2 седмици за производствена практика (X–XI клас) и 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда (XI клас, дуална система).

Неучебни дни:

2 март - понеделник, 1 май - петък, 6 май - сряда, 25 май - понеделник

Национални изпити и външно оценяване:

20 май 2026 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература

22 май 2026 г. – втори държавен зрелостен изпит и задължителен изпит за придобиване на професионална квалификация

17 юни 2026 г. – национално външно оценяване по български език и литература за VII и X клас

19 юни 2026 г. – национално външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети за VII и X клас

Графикът е публикуван на основание на Закона за администрацията и Закона за предучилищното и училищното образование и спазва изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.



