В рамките на мегафорума за агробизнес, гурме и напитки в панаира зоната "Вкусове от Италия“ за пореден път се превърна в притегателен център за ценителите на автентичните квалитетни продукти от Апенините. Ароматите на отлежали сирена, деликатесни колбаси, маслини, зехтин, вина и сладки изкушения привличаха непрекъснат поток от посетители, желаещи да се докоснат до богатството на италианската кулинарна традиция.Разположена в рамките на изложбата "Фудтех“, зоната събра производители и вносители, които представиха подбрана селекция от сирена, салами, прошуто, Тази година сирена с рукола, с маслини и пиперончино бяха сред предпочитаните. Щандът на Вито Kaнтарела предлагаше на гостите и с кашкавали с черен пипер, маслини, червени домати и средиземноморски подправки. "Сирената ни са зрели от 6 до 12 месеца, а някои и повече. Приготвяме ги по рецепти на нашите баби и дядовци. Радвам се, че вече българите познават любимите вкусове на италианците“, уточни Вито Кантарела, който от 18 години участва в изложението.Зоната привличаше вниманието на посетители и с изобилие от салами, прошуто, филета."Колбасите бяха приети изключително добре. Сред предпочитаните продукти бяха сурово-сушеният свински врат копа, сланината с черен пипер, както и свинското крехко месо Гуанчале ал бренде, направено от бузите на прасето, обработено с бренди и канела, което италианците го включват при приготвянето на паста Карбонара“, коментира проф. Йорданка Алексиева от УХТ, която от години е съорганизатор на "Вкусове от Италия“.На щанда посетителите се наслаждаваха на демонстрацията на братята Фаусто и Джузепе, които приготвяха тороне по семейна рецепта. Сладките изкушения, създадени на основата на лешници и мед, бе допълвано с шамфъстък, бял и черен шоколад, лимон или аромат на кафе. Богата гама маслини от Силиция също привличаше вниманието на гостите на 8-ма палата в панаира с наситен вкус и характерен аромат.Организаторът на "Вкусове от Италия“ Лоредана Морели и проф. Йорданка Алексиева благодариха на учениците от ЕГ "Иван Вазов“, които посрещаха на зоната посетителите и превеждаха въпросите им на производителите на гурме продукти от Апенините. Партньорството с елитната езикова гимназия е създадено преди повече от 20 години и се приема от младите хора като възможност да упражнят знанията си с носители на езика в реална бизнес среда.Италианските вкусове се допълваха от изключителни вина от Апенините, представени от вносители в шеста палата на панаирния комплекс. Сред тях се откроиха еликсирите от Пиемонт, до които се е докосвала италианската аристокрация от времето на Савойската династия през XVIII век и достигнали до наши дни. Те са символ на изтънченост и висша класа, сред които вината Бароло, известни като "вината на кралете“. "Две години и половина виното отлежава в бъчви от френски дъб и една година в бутилка. Продължителното отлежаване омекотява танините и разгръща характерните за Небиоло аромати на червени плодове, подправки и трюфел“, коментира Галя Куртова, която за втора година участва в изложението и печели три златни медала тази година. Тя допълни, че вината са изключително високо оценени от енолози и посетители, докоснати от качествата на италианските еликсири. Освен Бароло силен интерес предизвикаха и пенливите вина от изба "Алба“, където е сниман популярният сериал "Страсти в Тоскана“. За първи път престижният приз "Златен ритон“ бе присъден на италианско вино от Тоскана. Червеното купажно вино "Джиджино Гранде“ от сортовете Санджовезе, Каберне Совиньон и Мерло впечатли международното жури на "Винария“ и се нареди сред най-предпочитаните вина на изложението. Сред новите предложения бе и просеко със студен чай, както и десетки еликсири, които впечатлиха посетителите на мегафорума за агробизнес, храни и напитки.