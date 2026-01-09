Владимир Иванов: България се справя по-добре от Хърватия при въвеждането на еврото
© Булфото
По думите му от началото на годината са извършени над 12 000 проверки. "Само за последните три дни Националната агенция за приходите е направила над 500 проверки, а Комисията за защита на потребителите – около 400. Образувани са производства срещу търговци, като в над 25 случая се разследва необосновано повишаване на цените. Установени са нарушения и в три училищни стола в София, където цените са били увеличени. След намесата на контролните органи търговците са възстановили старите цени, но въпреки това ще бъдат санкционирани. По данни на БНБ вече са иззети над 44% от левовата наличност, като процесът върви по-бързо от очакваното", допълни Иванов.
Според ръководителя на Координационния център за еврото България се справя по-добре от Хърватия при въвеждането на еврото, както по отношение на обслужването, така и по броя на възникналите проблеми. "Гражданите могат да подават сигнали за нарушения до НАП, КЗП, МВР или чрез сайта evroto.bg. До момента са постъпили над 12 000 сигнала. Реакцията е бърза и обхваща цялата страна, включително и най-малките населени места", каза още Иванов.
Иванов посочи, че търговците имат право да връщат ресто в левове, само ако не разполагат с достатъчна еврова наличност.
"Злоупотребите с това правило също подлежат на санкции. Обмяната на левове в евро в банките е без такси до 30 юни, а БНБ ще извършва обмяната безсрочно", допълни той и призова гражданите за търпение и спокойствие.
Цялото интервю може да чуете в предаването "Нюзрум" на Радио ФОКУС в събота от 10 часа.
