Владимир Иванов: Движението на цените не е по силите на нито едно правителство
Той определи настоящата ситуация като "геополитическа буря" и подчерта, че пазарът на горива реагира най-бурно. "Наблюдаваме първоначална реакция по колонките – между 8 и 12 до 14 стотинки при дизела и между 7 и 10 стотинки за бензина. Това е само една първоначална реакция", обясни пред NOVA Иванов.
Колкото до това дали държавата може да контролира движението на цените при конфликт, той бе категоричен: "Изцяло не може да се контролира и не е по силите на нито едно правителство, когато започнат такъв тип глобални процеси. Ако те се развиват негативно, няма кой да го контролира. Видяхме го през 2022 г. – ситуацията тогава даде много по-силно отражение на пазара от COVID кризата".
Иванов представи и актуални данни за замяната на националната валута с евро. "На 20-ия ден вече бяхме в нормално обращение, а на 40-ия приключихме с паричната маса. В момента 88% от паричната маса е иззета. Останалите около 12% са унищожени банкноти, изгубени или в колекции. БНБ ще приема левове безсрочно, а търговските банки и пощите ще ги обменят безплатно до средата на годината", уточни той.
По думите му потребителската кошница в момента е на стойност 57 евро, при 52 евро в началото на годината. "Разликата от 4-5 евро се дължи изцяло на вариациите при плодовете и зеленчуците. Имаме 102% ръст при тиквичките заради малкото производство в целия регион. В Италия, например, цената им на дребно е около 4 евро", поясни Иванов.
