Процесът по прехода към еврото приключи. Това заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на координационния център на брифинг.Иванов допълни, че към момента се занимават с технически въпроси за изземване на левовата парична маса."БНБ ще обменя безсрочно, а българските банки и пощи безплатно до средата на годината, като вече левовата маса в хората е много, много малка", припомни той и посочи статистика:"3,7 милиарда лева има неприбрани или 88% от левовете, но това са много малки количество, като имате предвид, че 1% ще остане неприбран по принцип. С останалите държави е същото. Отличници сме в тази посока и почти вече няма никакви проблеми с обмяната лев-евро. Законът за въвеждане на еврото продължава действието си до 8 август и всички търговци, които са ангажирани, следва да го имат предвид за двойното етикиране, превалутирането и необоснованото повишаване на цените", посочи Иванов и призова:"Никой да не се отпуска, да се знае, че законът действа до 8 август", каза той.За отчетния период 2 март - 6 март "Български пощи" са реализирали 7 994 операции на обща стойност 9 млн. 295 хил. За периода 5 януари 2026 г. до 6 март от "Български пощи" са реализирани 169 064 операции на обща стойност 245 млн. 841 хил. лв., посочи още Иванов и допълни:"За периода 26 февруари до 5 март в МВР са регистрирани 8 нови случая на опити за прокарване в обращение на неистински евробанкноти. Образувано е 1 досъдебно производство, регистрирани са 5 преписки и започнали 2 проверки. Иззети са общо 9 банкноти, от които четири с номинал 20 евро, три с номинал 50 евро, една с номинал от 100 евро и една с номинал - 200 евро".След извършени проверки по адреси ГДБОП установи опит за интернет измами за въвеждане в заблуждение на потребители. Няма данни за реално предлагане и разпространение на неистински банкноти.Потребителската кошница е 57 евро. Вече трета седмица задържаме тази стойност.