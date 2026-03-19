Владимир Николов в предаването "Денят започва" по БНТ.
Чух и прочетох за коментарите на политически анализатори, които се изказват за спортистите в листите на "Прогресивна България" иронично или неуважително. Спортистите са българи, които обичат родината си, които са отдали най-хубавите си години, за да прославят името на България, да популяризират българския спорт. Те са си изкарали парите с много труд и пот на челото. Не ме е засегнало, но ми стана смешно, че хора, които може би не са се събличали дори час в по физическо си позволяват да дават оценки на хора като Петър Стойчев, Йордан Йовчев или Ивет Горанова. Това е някак нелепо, коментира Николов.
Румен Радев ми сподели за проекта, предложи ми участие. Аз го попитах: "Вие как виждате моята роля". Думите му бяха безкрайно прости и много точни: "Ти трябва да вършиш това, в което си най-силен". Ако всички вършим това, в което сме най-силни ще живеем на едно по-добро място. Много по-добре е да се занимават със спорт хора, които са спортисти, а не лекари, юристи или агрономи, добави още той.
По думите му има два варианта - или излизаме да кажем всички са маскари, или да се хванем и да свършим някаква реална работа. "Аз искам да дам шанс на себе си, на Румен Радев и на спорта в България да свършим някаква реална работа", категоричен бе Николов.
"Моите лични политически убеждения са много десни. Но с тази политическа криза, в която се намираме последните години - ние не сме в състояние да делим българите на леви и десни. Ние трябва да направим така, че правителството да има стабилност, да има визия за бъдещето и да работи за гражданите. За мен е изключително важно да бъдем пълноценна част от Европа. Да определяме нашата политика в посока Европа, интеграция в Европа. Аз искам България да има мнение накъде да поеме Европа", обясни още Владимир Николов.
Фактът, че се захващам с тази работа означава, че Радев е първият политик, който ми вдъхна достатъчно доверие и който отговаря на моите изключително високи морални стандарти за това как трябва да функционира една партия и едно общество, посочи Николов.
Калин Стоянов: "Г-н Бях точен с парите" - Демерджиев разказа най-краткия виц за коалицията на Радев
18.03
Андрей Гюров: Когато избирателна активност е висока, контролираният и купеният вот губят своята сила
18.03
Божидар Божанов: Разчитам на преференциите, на предните избори мисля, че имам дори повече от Борисов
18.03
Мирослав Иванов се завръща на политическия терен: Ще бъда водач на листите на ПП-ДБ в две области!
17.03
Още от категорията
/
Енергийният министър: За 2025 г. печалбата на "Балкански поток" достига 560 млн. лева (286 млн. евро)
08:50
Бойко Борисов за горивата: Каквито и мерки да се предлагат, те никога няма да бъдат достатъчно ефективни
18.03
Рая Назарян: Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет
18.03
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 7 мин.
Владо е супер мъж и супер треньор ,но асно е че няма да е депутат.В момента ,в който го изберат той ще каже аз по заповед на другаря радев отстъпвам мястото на следващия в листата-най вероятно някоя цицорана и джукеса.
