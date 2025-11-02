Владислав Горанов ефира на NOVA.
"Така става, като събереш ГЕРБ и БСП, които имат различни възгледи", поясни той.
"Бюджет 2026 е единственият възможен, макар и със своите недостатъци", каза още той.
Той също каза, че е предложил на ГЕРБ вдигане на косвените данъци, за да има по-добра събираемост, но това не било прието.
"България има буфери, като например по-малък от 3-процентов дефицит от БВП", добави Горанов.
"Политическата криза ще свърши, когато Румен Радев напусне Президентството", каза той и обвини Радев, че разединява българите.
