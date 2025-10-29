Смъртоносен инцидент с бързия влака Варна-София. Мъж е починал около гара Тополи, непосредствено след потегляне на влака. Това съобщиха за "" от пресцентъра на БДЖ.По информация на железопътната компания мъжът е лежал на релсите, предположенията са за самоубийство.Сигнал за инцидента е подаден днес малко след 8:00 часа. На място са пристигнали екипи на полицията и Бърза помощ. Към момента се извършват процесуално- следствени действия с цел събиране и проверка на доказателства. Композицията ще остане на мястото на инцидента до приключване на огледа.