Влак прегази служител на БДЖ!
Инцидентът е станал на гара Мездра, при неясни обстоятелства.
На път за болницата служителят е починал, предаде NOVA.
