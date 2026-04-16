Забраната за улов на риба и други водни организми през размножителния им период на територията на страната е вече в сила, съобщиха от Министерството на земеделието, цитирани от Burgas24.bg.

През настоящата 2026 г. риболовът на карагьоз (Дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав се забранява от 01 до 31 май 2026 г., включително, на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди - от 15 април до 15 май 2026 г., включително.

За калкан тя е от 15 април до 15 юни 2026 г., включително. В този период всички риболовни дейности, както и задържането на борда, разтоварването и първата продажба на уловен калкан е ограничен.

За всички останали пролетно-лятно размножаващи се риби забраната за риболов е в зависимост от надморската височина на водните обекти - от 15 април до 31 май 2026 г. са за тези, които се намират на надморска височина до 500 м и от 01 май до 15 юни 2026 г. за обектите на над 500 м.

Със заповедта до 31 май 2026 г., включително, се удължава и забраната за улов на бяла риба, щука и распер с мрежени риболовни уреди в българския участък на река Дунав.