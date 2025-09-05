ЗАРЕЖДАНЕ...
|Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
Извършена му е животоспасяваща операция от хирурзи и уролози. След побоя Кожухаров е изгубил литър и половина кръв. Негови колеги са дарили кръв, информира БНТ.
Трима от нападателите са на 19 години, а четвъртият на 15.
Променят обвинението за нанасяне на тежка телесна повреда.
