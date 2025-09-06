ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Внесоха обвинение срещу шофьора, който се вряза с колата си в заведение и уби на място трима души
Припомняме, че трима души загинаха, след като кола се заби в заведение в Разград на 6 юли. Инцидентът се е случил в 1:36 ч. на ул. "Грънчарска". Жертвите са на 64, 52 и 68 години и са били посетители в заведението.
За по-малко от два месеца, в рамките на първоначалния срок на разследването, Окръжна прокуратура – Разград приключи работата по досъдебно производство за тежко пътнотранспортно произшествие, при което загинаха трима души, съобщиха от Апелативна прокуратура – Варна.. В съда вече е внесен обвинителен акт срещу 19-годишния Н.Д., управлявал автомобила, с който е причинена катастрофата в Разград. Той ще се изправи пред съда и ще отговаря за причиняване на смърт на три лица при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 20 км/ч.
В хода на разследването, за изключително кратък срок, са извършени множество процесуални действия – разпитани са свидетелите на фаталния инцидент, назначени и изготвени са редица експертизи. Събрани са всички необходими доказателства за приключване на досъдебната фаза и внасяне на обвинителен акт в съда. Предстои Окръжният съд в Разград да насрочи заседание по делото в следващите дни. Ако бъде признат за виновен, Н.Д. може да получи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 10 до 15 години.
Тежкото произшествие възникна през нощта на 6 юли 2025 година на улица в град Разград. Управлявайки автомобила на своя баща, 19-годишният Н.Д. губи контрол над превозното средство и се блъска в масите на заведение, разположени извън пътя. В този момент там се намирали трима мъже, които след удара, загиват на място. Жертвите на произшествието са на 64 г., на 62 г. и на 58 г.
Тестовете за употреба на алкохол и наркотични вещества, направени на място на водача, са отрицателни. Взетите кръвна проба и урина за изготвянето на химичен анализ и експертиза потвърждават факта, че младежът не е употребил алкохол или забранени субстанции преди да седне зад волана. Авто-техническата експертиза по досъдебното производство е установила, че той се е движил с над 90 км/ч или с други думи повече от 40 км/ч над позволената в града скорост.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вицепрезидентът: Съединението е взривът на нашето българско съзна...
09:27 / 06.09.2025
Лъчезар Богданов: За 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуро...
09:28 / 06.09.2025
Бойко Борисов: Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата во...
09:28 / 06.09.2025
Честит празник, българи!
09:28 / 06.09.2025
НЗОК с рекорден ръст на разходите
23:03 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция в София
23:04 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета