Внесоха законопроект за особения управител на "Лукойл"
©
"Фокус" припомня, че тази сутрин Бойко Борисов обяви внасянето на законопроекта, който предвижда тези промени.
Новината, след като "Гънвор" обяви, че се оттегля от придобиването на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл".
Още по темата
/
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
12:43
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
09:33
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
06.11
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
05.11
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
04.11
Експерт: Назначаването на особен управител в "Лукойл" е задължително за защитата на българския пазар
04.11
Още от категорията
/
МЗ: Формираните внушения за липса на прозрачност за Националната детска болница засилват недоверието
06.11
Цигарите поскъпват
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.