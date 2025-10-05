ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Внезапна акция на НАП в най-големия пазар на открито в България, търговци ca хванати в крачка
Двама от проверените търговци издадоха касови бележки според нормативните изисквания. При контролна покупка в друг обект, инспекторите от НАП установиха, че във фискалния бон цената на артикула е изписана само в лева, заради което търговецът получи предупреждение. Други негови колеги не издадоха касови бележки при заплащането на стоките, за което предстои да получат актове за установени административни нарушения.
Търговците имат още само три дни, за да приведат фискалните си устройства според изискванията на Закона за въвеждане на еврото, така че върху касовите бележки да се изписва крайната сума в лева и в евро. От 8 октомври НАП започва да налага санкции.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1293
|предишна страница [ 1/216 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Десетки хора и тежка техника работят по почистването в "Елените"
13:18 / 05.10.2025
Трагедия на рали във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:35 / 05.10.2025
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не ...
13:35 / 05.10.2025
Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими
13:37 / 05.10.2025
Проф. Мангъров: Препоръчвам на хората да се ваксинират, това спес...
13:37 / 05.10.2025
Масови измами в платформи за търговия, "Вайбър" съобщения прикрив...
13:12 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
13:53 / 04.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Емануела прибира 16 000 лв. от участие
23:31 / 03.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета