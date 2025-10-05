Новини
Внезапна акция на НАП в най-големия пазар на открито в България, търговци ca хванати в крачка
Автор: Екип Burgas24.bg 14:02
©
Националната агенция за приходите хвана седем търговци в нарушение на Димитровградския пазар за по-малко от час при внезапна проверка тази сутрин. Инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" провериха дали се спазват изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, според който стойността във всяка касова бележка задължително трябва да е посочена в лева и в евро, както и да е изписан валутният курс. Контролните действия обхванаха и Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на приходите от продажби. 

Двама от проверените търговци издадоха касови бележки според нормативните изисквания. При контролна покупка в друг обект, инспекторите от НАП установиха, че във фискалния бон цената на артикула е изписана само в лева, заради което търговецът получи предупреждение. Други негови колеги не издадоха касови бележки при заплащането на стоките, за което предстои да получат актове за установени административни нарушения. 

Търговците имат още само три дни, за да приведат фискалните си устройства според изискванията на Закона за въвеждане на еврото, така че върху касовите бележки да се изписва крайната сума в лева и в евро. От 8 октомври НАП започва да налага санкции.



