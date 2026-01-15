Внезапно почина емблема на българския блус
Тъжната новина беше съобщена за радио "Тангра" от неговия съратник в бандата – китариста Росен Марковски. Според информацията, Тони е получил сърдечен удар, но въпреки пристигналия екип на бърза помощ, е починал.
В последните месеци "ТРИ И ПОЛОВИНА" работеха върху новия си албум. Записите за него и смесването са приключили, остава песните да бъдат мастерирани.
Радиото припомня, че "ТРИ И ПОЛОВИНА" бяха създадени през 1994 от студенти-художници и се прочуха почти веднага – в края на 90-те с хитове като "Грамофонът се върти" и "Старите кучета", а през 2007 записаха нова серия хитове като "На баба ми луната" и "Зимна любов".
