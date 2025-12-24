Внимание, шофьори! Автомобил е с потрошена предница на АМ "Тракия"
Към момента няма данни за пострадали и информация как се е стигнало до инцидента.
Синоптиците издадоха червен код за опасно време, а от АПИ апелират шофьорите да тръгват на път готови за зимни условия.
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!
