ЗАРЕЖДАНЕ...
Внимание шофьори: Има ограничения по АМ "Тракия" днес
©
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още от категорията
/
Проф. Петър Стоянович: Когато се смени това време, в 15:25 ч. вече е тъмно и ми иде да пусна едно въже от тавана и да свърши всичко
25.10
Доц. Ангел Кунчев: Празниците няма да бъдат отменени, но избягвайте зачервени, кашлящи и кихащи хора
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
22:47 / 26.10.2025
Министър Иванов: БСП ще напусне управленската коалиция, ако се на...
21:11 / 26.10.2025
Асен Василев: Възможно е повишение на цените на горивата за месец...
21:11 / 26.10.2025
Земетресение в района на Черно море!
20:02 / 26.10.2025
Слави Ангелов: Иво Илиев съобщил, че убийството на Мартин Божанов...
20:03 / 26.10.2025
Предупреждения за времето утре, интензивни валежи и гръмотевици
20:05 / 26.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.