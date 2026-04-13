Военнослужещи и бойна техника от състава на Сухопътните войски ще преминат по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на 14 и 15 април 2026 г. Придвижването е част от логистичното осигуряване на планирани тактически учения на различни полигони в страната, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. Графикът на преминаване е разпределен в два дни, както следва:

На 14 април: Личен състав и техника ще се придвижат от град Сливен до учебен полигон "Корен“. Те ще вземат участие в тактически учения с бойни стрелби на формирования от 13-то бригадно командване.

На 15 април: Автоколони ще потеглят от гарнизоните в Горна Оряховица, Карлово, Мусачево и Стара Загора. Крайната им точка е учебен полигон "Ново село“, където ще се проведе полево обучение.

Придвижването ще се осъществява както на собствен ход по асфалтовата мрежа, така и чрез железопътен транспорт. Припомняме, че в края на март се проведе и съвместна подготовка между българските "Морски специални сили“ и 42-ри батальон "Командо“ от Кралската морска пехота на Великобритания.