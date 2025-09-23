ЗАРЕЖДАНЕ...
|Внимателно четете етикетите на пастите за зъби!
На пазара има десетки видове, разделени на профилактични и лечебни, но голяма част от потребителите рядко обръщат внимание на съдържанието им.
Специалисти посочват, че една от често пренебрегваните особености са цветните ленти в пастите за зъби. Производителите рядко обясняват ясно на клиентите какво всъщност означават те.
Какво означават цветовете в пастата за зъби
Бели пасти – съдържат вещества за премахване на плаката и защита от кариеси.
Червена лента – включва активни съставки за грижа за венците.
Синя лента – освежава дъха и съдържа антимикробни агенти.
Зелена лента – алтернатива на синята, също с освежаващ ефект.
Маркетингов трик или реални свойства?
Последни изследвания поставят под съмнение твърдението, че цветовете определят действието на пастата. Според експерти в много случаи става дума за маркетингов подход – потребителите по-често избират продукти с повече цветове, вярвайки, че са по-ефективни.
Какво да следим на опаковката
Най-важният съвет на стоматолозите е внимателно да се четат етикетите. Ако върху опаковката има съставки със съмнителна безопасност или доказано канцерогенни вещества, пастата трябва незабавно да бъде заменена с по-безопасна алтернатива.
Източник: zdrave.to
