|Военни се включват в гасенето на огнения ад край Сунгурларе
Възникнал е трети в смесена широколистна и иглолистна гора, далеч от населените места. Районът е труднодостъпен, което налага работа на ръка.
И днес действията на екипите ще бъдат подпомогнати от въздуха, очакват се два самолета и един хеликоптер. Областният управител отправи искане до Министерство на отбраната за включване на сили и от там. Очаква се в днешния ден в гасенето да се включат 30 военни с инструменти за гасене и пръскачки. През изминалата нощ работиха 21 екипа на Пожарната, горски служители и доброволци. Тази сутрин екипите са сменени и гасенето продължава. На място са заместник- директорът на ГДПБЗН ст.комисар Любомир Баров, директорът на бургаската Пожарна ст. комисар Николай Николаев, областният управител Владимир Крумов, кметът на Община Сунгурларе Димитър Гавазов.
