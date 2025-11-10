Военните с антидрон система в Бургас заради рафинерията "Лукойл"
Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.
Припомняме, че преди дни шефът на "Военна полиция" полковник Християн Христов коментира, че разполагат с нова антидрон система. "По този начин "Военна полиция“ показва, че е много гъвкава структура, която бързо придобива способности и започва да ги използва", обясни той.
