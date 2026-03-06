Атанас Запрянов.
"Никъде не съм заявявал, че американските военни самолети са предназначени за десант на войски и техника при сухопътни операции, не съм споменавал и какви са видовете самолети, разположени на летището в София, а само от какъв тип са. Самолетът С-17 Globemaster, например, е военнотранспортен самолет и не е летяща зареждаща машина. Освен това тренировки и обучения с участието на такъв брой летателни апарати и техника, включително изтребители и по-голям брой личен състав, са се провеждали и друг път на територията на страната и ще продължат да се провеждат, съгласно плановете. Но просто за първи път такъв брой самолети кацат на летище за обществено ползване и аз много ясно посочих причините за това", каза още Запрянов.
По думите му задачите, които ще се изпълняват в рамките на съвместната тренировка, с формирование и техника от въоръжените сили на България, ще бъдат отработени на територията на страната във въздушното пространство на страната ни и над изключителната икономическа зона на България в Черно море.
"Всички задачи ще бъдат точно координирани с компетентните органи", допълни военният министър.
Военният министър: Американските самолети в България са логистични и не могат да нанасят удари
© Булфото
Още по темата
/
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
05.03
Още от категорията
/
За 2025 г. БВП достига номинален стойностен обем от над 116 млрд. евро. На човек от населението се падат по 18 060 евро
11:35
Бивш министър: Дали ще бъда част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от него
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.