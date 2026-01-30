Илияна Йотова е един уважаван, авторитетен президент". Радев може да направи пробив в крепостта на мафията. Това заяви пред БНР лидерът на "Атака" Волен Сидеров.
"За мен е важно да се даде мощна подкрепа за формацията на Радев, която той сигурно ще обяви тази вечер.
Призовавам всички извънпарламентарни партии да се съберем и да вземем решение да не се регистрираме, да не участваме на тези избори, а да призовем нашите съмишленици да подкрепят формацията на Румен Радев. Той трябва да вземе 125-130 депутата. Това е възможно", изчисли Волен.
Волен Сидеров: Радев може да направи пробив в крепостта на мафията
© БНР
Още по темата
/
Радев с първо интервю след напускането на поста си, очакват се отговори на много въпроси в петък
28.01
Бащата на Сияна решава дали да участва в изборите: Аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша, че Радев няма да има повече от 90 депутата
24.01
Депутат и лидер на младежкото БСП: Като влезем в Народното събрание, виждам президента като наш партньор
24.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.