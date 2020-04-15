Âîëåí Ñèäåðîâ å îáÿâåí çà îáùîäúðæàâíî èçäèðâàíå

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Ñòîëè÷íèÿò îáùèíñêè ñúâåòíèê, ñëåä ðåäîâíî ïðèçîâàâàíå, â êà÷åñòâîòî ñè íà îáâèíÿåì, íå ñå å ÿâèë ïðåä ðàçñëåäâàùèÿ îðãàí çà ïðåäÿâÿâàíå íà îáâèíåíèÿ, çà êîåòî å ïîñòàíîâåíî ïðèíóäèòåëíîòî ìó äîâåæäàíå. Îáâèíÿåìèÿò íå å îòêðèò íà èçâåñòíèòå ïî äåëîòî àäðåñè, êîåòî å íàëîæèëî îáÿâÿâàíåòî ìó íà 15.04.2020 ã. çà îáùîäúðæàâíî èçäèðâàíå.
Ïðîêóðàòóðàòà ïîâäèãíà äâå îáâèíåíèÿ íà ñòîëè÷íèÿ îáùèíñêè ñúâåòíèê è ëèäåð íà ïàðòèÿ ÀÒÀÊÀ Âîëåí Ñèäåðîâ. Íà Ñèäåðîâ áåøåå íàëîæåíà ïàðè÷íà ãàðàíöèÿ â ðàçìåð íà 50 õèë. ëâ.
Åäíîòî îáâèíåíèå å çàðàäè ïðèçèâè çà ïîäáóæäàíå íà îáùåñòâîòî êúì íàðóøàâàíå íà óñòàíîâåíèòå â ñòðàíàòà ïðîòèâîåïèäåìèîëîãè÷íè ìåðêè â óñëîâèÿòà íà èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå. Îñâåí òîâà íà 13 àïðèë îáùèíñêèÿò ñúâåòíèê å ïîïðå÷èë äà ìó ñå âðú÷è ïðèçîâêà.
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