Вписаха Спецов като особен управител на "Лукойл" в Търговския регистър
©
Припомняме, че по-рано той коментира лаконично и политическите критики към него, че не покрива законовите изисквания, за да заема тази позиция.
"Аз не отговарям за този избор. Има други, които са ме избрали", каза Спецов.
Още по темата
/
Иво Христов: Въпросът за многомилиардните активи е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България са само зрители и изпълнители
16.11
Експерт за "Лукойл": Похвално е, че правителството си свърши работата и няма да се създават трусове на пазара за горива
16.11
Нидал Алгафари за Спецов: Той е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи
15.11
Росен Желязков след получената дерогация: Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията
15.11
Министър Георгиев: Великобритания издаде генерално разрешително за дейността на "Лукойл" в България
14.11
Още от категорията
/
Калин Георгиев: 5000-те пенсионери, които работят в МВР, не могат да бъдат премахнати с магическа пръчка
16.11
Делян Добрев: Предупредих целия парламент да не гледа в очите Асен Василев, защото той хипнотизира
16.11
Радан Кънев за задържането на сина му: Явно не сме намерили верния подход, моментът е труден за нас
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.