Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Впрегнаха на работа над 7 200 айляци само за месец
Автор: Десислава Томева 15:43Коментари (0)124
©
Агенцията по заетостта отчита сериозен напредък в усилията за активиране на хора извън пазара на труда. Само през юли 2025 г. над 7 200 икономически неактивни лица са били мотивирани да предприемат първи стъпки към заетост с подкрепата на екипите на бюрата по труда, ромските и младежките медиатори в цялата страна.

Общо през месеца чрез услугите на бюрата по труда професионална реализация са намерили 12 207 души – 11 291 безработни и още 916 заети, учащи и пенсионери, които са потърсили съдействие за ново кариерно развитие.

Съществен принос има и включването на хора от уязвими групи – 1 486 души, сред които лица с увреждания, младежи без трудов опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни, са били наети по програми за субсидирана заетост. От тях 1 363 са започнали работа по проекти, финансирани от Програма "Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Към края на юли 2025 г. регистрираните безработни в страната са 150 060 души, а равнището на регистрираната безработица е 5.29%1 – с 0.10 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на предходната година.

Паралелно с активирането и реализацията на хората на пазара на труда, Агенцията по заетостта инвестира в тяхното бъдеще чрез обучение и повишаване на квалификацията. През юли са издадени над 16 700 ваучера за обучение за безработни и заети лица. Мярката цели да подпомогне адаптацията към изискванията на съвременната икономика, особено в условията на ускорена дигитализация и технологична трансформация.

През същия месец работодателите са заявили 8 087 свободни работни места на първичния пазар. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост (22.4%), следвани от образование (19.5%), държавно управление (12.7%), търговия и ремонт на автомобили (11.1%), хотелиерство и ресторантьорство (5.9%), административни и спомагателни дейности (5.8%) и др.

Сред най-търсените професии през месеца са: преподаватели; персонал, полагащ грижи за хора; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; оператори на машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци; персонал в сферата на персоналните услуги; стопански и административни служители; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал в производството на храни, облекло и дървени изделия.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов: Очакваме покана за среща с всички партии за купува...
14:58 / 15.08.2025
Шофьорът на аудито, което се заби в автобус: Да треперят всички!
14:51 / 15.08.2025
Бащата на Сияна: Поредната безумна катастрофа!
14:30 / 15.08.2025
"Да, България" отговори на Борисов за държавните имоти
14:20 / 15.08.2025
Задържаха шофьора, забил се в автобус на градския транспорт
14:05 / 15.08.2025
Държавата с насоки към бизнеса за правилното етикиране на стоките...
13:15 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Водна криза
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: