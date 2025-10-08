Време за смяна на гуми: Какво трябва да знаем преди зимния сезон?

© Времето в началото на октомври ни изненада не само с многото дъжд, но и с обилните снеговалежи на "Хемус“, "Петрохан“ и др. И да, очакваме "циганско лято“, но температурите през нощта и сутрин със сигурност ще останат ниски. И тук излиза въпросът, който все още много хора повдигат: кога трябва да се сменят гумите?



Експертите обикновено препоръчват смяна на гумите веднага щом средната дневна температура падне до +7°C, дори и след това да има кратко затопляне. Защо?



Първо, този подход е по-рационален: по това време няма струпване в центровете за смяна на гуми. Второ, и по-важно, е фактът, че при температури между 0 и +7°C сцеплението на летните гуми се влошава, а при температури под нулата каучуковата смес се втвърдява напълно, което прави летните гуми безполезни на пътища, покрити със вода, да не говорим сняг.



3 прости отговора на сложни въпроси за гумите



1. Кога трябва да изхвърлите старите гуми?



Дълбочината на протектора на зимните гуми трябва да е поне 4,0 мм, а шарката на протектора трябва да е без камъчета или други чужди предмети. Видима корда, силно протриване на места, нацепени повърхности са неприемливи.



2. Кои гуми къде да се монтират?



Къде да се монтират нови гуми, ако купите само две нови? Леле, това е въпрос за милион! Монтирането на новите гуми отзад минимизира шанса от сериозно поднасяне при презавиване, които могат да са много опасни на мокър път и наличие на други участници в движението.



В случай, че вече мислите, че нещо сме се объркали в превода, защото вие знаете друго правило и защото предполагате, че горното важи само за коли с предно предаване, ще сгрешите. От Michelin казва, че правилото за двете нови (или в по-добро състояние) гуми да се монтират на задните колела остава едно и също за трите вида задвижване: на предните, на задните и на четирите колела.



3. "Арктически“ или "европейски“?



Фрикционните гуми се делят на "арктически“ ("скандинавски“) и "европейски“ тип. Последният е подходящ за жителите на по-топлите региони, тъй като наподобява всесезонна гума и се представя добре само при температури около нулата. Следователно, за тежки условия се препоръчва "скандинавският“ вариант! Този тип се отличава с множество малки ламели, мек протектор и ъгловати рамена, докато "европейските“ гуми имат по-заоблена форма и по-твърд протектор, пише carmarket.bg.



Не забравяйте за стъклата



Добрите зимни гуми са много важен елемент през зимата. Може би най-важният. Когато се подготвяте за студеното време обаче, трябва да помните и за видимостта. Така че, не бъдете стиснати и напълнете резервоара за течност за чистачки със "зимна“ течност, сменете чистачките на предното стъкло, ако е необходимо (отблясъците и следите са много разсейващи) и дръжте стъргалка за лед и четка за сняг в колата си. Също така, не забравяйте, че акумулаторът обикновено е подложен на по-голямо натоварване през зимата. Така че, ако имате проблеми с него, най-добре е да си купите нов.