Георги Георгиев се проверяват основанията, на базата на които началникът на затвора в София е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев. До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност. Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерство на правосъдието.
Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георгиев.
Временно отстраниха началника на Софийския затвор заради предсрочното освобождаване на Брендо
© Булфото
Актуални теми
еди мърфи
преди 2 ч. и 9 мин.
основанията на директора са поне 100к евро или къща в Гърция-сега една формална проверка -още 100к евро на прокурора и готово
