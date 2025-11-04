Времето се разваля: Ще вали в цяла България и температурите падат
©
В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2400 метра височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който след обяд в Стара планина ще се ориентира от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°.
По Черноморието облачността ще е значителна и след обяд ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 16°-17°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
Още от категорията
/
Над 500 участници изучаваха природата чрез сетивата си в Зооцентъра в Добрич в рамките на проекта "Природен компас"
03.11
За да спестите пари: Поставете топлоотразяващо фолио зад радиаторите си, а вечер - дърпайте завесите
02.11
Кого почитаме днес?
02.11
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
01.11
Архангелова задушница e
01.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Меле между няколко коли доведе до голямо задръстване на АМ "Траки...
22:07 / 03.11.2025
Ивайло Мирчев: Току-що в проекта за бюджет управляващите опряха п...
20:47 / 03.11.2025
През страната ще премине студен атмосферен фронт
18:36 / 03.11.2025
Публикуваха законопроекта за Бюджет 2026
18:37 / 03.11.2025
Криминален тип от Равда загази за пореден път
16:39 / 03.11.2025
Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябв...
16:02 / 03.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.