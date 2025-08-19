ЗАРЕЖДАНЕ...
|Времето утре: Валежите спират, облачността намалява
В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Главно преди обяд ще има разкъсана облачност. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



Бойко Борисов обсъди свързаността между България и Турция с Бинал...
13:30 / 19.08.2025
Заплащането на работниците в този град е толкова ниско, че една п...
13:04 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, кое...
12:49 / 19.08.2025
ТИР разкъса мантинелата и се блъсна в друг
12:30 / 19.08.2025
Вижте как изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомо...
11:53 / 19.08.2025
Доброволци по джапанки и къси панталони не бива да доближават огъ...
11:46 / 19.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
