На 13 февруари се очаква магнитна буря, която може да създаде сериозен дискомфорт за метеочувствителните хора, сочат прогнозите за космическото време. Денят се очертава като най-натоварващият от втората седмица на февруари, с повишена слънчева активност и смущения в магнитното поле на Земята.Според специалистите се очаква активност около Kp 5, което се класифицира като умерена геомагнитна буря. При такива стойности често се наблюдават главоболие, рязка умора, колебания в кръвното налягане, раздразнителност, проблеми със съня и понижена концентрация.Най-засегнати обикновено са: хора със сърдечносъдови заболявания; с високо или ниско кръвно налягане; възрастни; хора с хронична умора, тревожност или нарушения на съня; метеочувствителни.Специалистите съветват в този ден да се избягват физическо и емоционално претоварване, да се ограничи консумацията на кафе и алкохол и да се следят стойностите на кръвното налягане. Препоръчва се повече почивка, добър сън и прием на достатъчно течности.Магнитната буря на 13 февруари идва след относително по-спокоен период. На 12 февруари условията се очаква да са най-благоприятни за седмицата, което прави контраста още по-осезаем.Експертите напомнят, че макар магнитните бури да не са опасни за здравите хора, организмът на чувствителните реагира осезаемо, а симптомите не бива да се подценяват.