Американската Национална администрация за океаните и атмосферата (NOAA) публикува прогноза за геомагнитната активност през март. Очакват се кратки периоди на повишена активност и слаби магнитни бури.9 март – 3 (слаби смущения)10 март – 5 (слаба магнитна буря)11 март – 3 (слаби смущения)12 март – 3 (слаби смущения)13 март – 2 (спокойна активност)14 март – 5 (слаба магнитна буря)15 март – 4 (повишена активност)16 март – 4 (повишена активност)17 март – 3 (слаби смущения)18 март – 3 (слаби смущения)19 март – 4 (повишена активност)20 март – 5 (слаба магнитна буря)21 март – 6 (умерена магнитна буря)