|Все още има опасност за живота на детето, паднало от електрическо колело
Детето беше транспортирано по спешност в монтанската болница с множество травми – наложила се е сложна операция, при която лекарите са отстранили единия му бъбрек. На превозното средство са пътували две деца. Другото дете също е пострадало, с наранявания е и било с мозъчно сътресение, но вече е добре и е освободено за домашно лечение.
"Момчето дойде в крайно тежко състояние. Имаше разкъсване на черва и беше с тотално прекъснат бъбрек. Операцията мина успешно, но все още има опасност за живота му, защото са минали по-малко и от 48 часа след медицинската намеса. Възстановяването на детето ще отнеме месеци", обясни д-р Каменов пред NOVA.
Припомняме че, законът забранява всички лица под 16-годишна възраст да управляват електрически превозни средства, а също така и да превозват други хора.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
