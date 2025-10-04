Новини
Все още няма ваксини срещу грип у нас
Автор: Екип Burgas24.bg 21:53
©
У нас. Все още няма противогрипни ваксини в аптеките, показа проверка на bTV.

А заболелите от сезонни вируси и коронавирус се увеличават. Кои са очакваните щамове тази година?

Дни след началото на астрономическата есен Костадин Карастойков вече е в аптеката. "Дойдох да попитам за ваксина но още не са дошли, няма наличие в момента", казва тя. 

Ваксини все още няма, а фармацевтите вече правят списъци на желаещите да си купят.

"Повишено е търсенето в момента. Нашите дистрибутори казват, че ваксините ще дойдат, заявени са, но нямаме фиксирана дата, на която ще получим ваксините", казва Иванка Велева – магистър-фармацевт.

Истинският пик на сезонните вируси предстои, според експертите.

"Не мога да кажа за повишена заболеваемост към този момент. Стандартни респираторни заболявания, хреми които не са нещо извън норма", коментира д-р Юлиан Кръстев – общопрактикуващ лекар.

"Вирусите, които в момента доказваме причиняващи възпаления на горните дихателни пътища причиняват Ринит, тоест хрема, предимно при малки деца до 5 години с повишена температура и краткосрочно един два дни неразположение", проф. Ива Христова.

Очакваните щамове на грип тази година са включени в очакваната ваксина. Най-разпространени се очаква да бъдат тип А Виктория H1N1 и тип А Хроейша H3N2, както и тип Б Виктория.

"За нашата страна повишението е от 140 на 180 случая за последната седмица, повишението е за всички възрастови групи."

Здравните власти препоръчват навременна имунизация и напомнят за превантивните мерки – често миене на ръцете, проветряване на помещенията и ограничаване на контактите с болни хора.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
