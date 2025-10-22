ЗАРЕЖДАНЕ...
Все по-близо сме до плащане на "такса водомер"
©
Това става възможно, след като днес депутатите приеха със 118 гласа "за", 74 "против" и 6 "въздържал се" на първо четене внесения от Министерския съвет Закон за водоснабдяването и канализацията, с който се въвежда т.нар. такса чрез нов модел за ценообразуване.
Той ще включва не само потребеното количество, но и ще се плаща за достъп до услугата.
Припомняме, че в момента цената на водата се определя единствено на база количеството потребление в кубически метри.
Законопроектът предвижда още обособените територии за ВиК услугите да съвпадат с административните области.
Така всяка област ще има една асоциация по ВиК и един ВиК оператор.
Още по темата
/
Предложение: Бащите на новородено да могат да разсрочат полагащия им се отпуск в рамките на година
14.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Боби 681
преди 26 мин.
Ползваш или не - ще плащаш. Също като при тока и телефона. Но това задължително да е обвързано с КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, така че ако ти доставят мътна и/или вредна за здравето вода, да ти плащат вредни за това в размер на 50% от общата сметка! Гаранция, че в такъв случай ще си дават много зор водата да е чиста!
Виктор1
преди 1 ч. и 59 мин.
Идеята е да се събират повече пари. Това е.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.