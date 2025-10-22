Все по-близо сме до плащане на "такса водомер".Това става възможно, след като днес депутатите приеха със 118 гласа "за", 74 "против" и 6 "въздържал се" на първо четене внесения от Министерския съвет Закон за водоснабдяването и канализацията, с който се въвежда т.нар. такса чрез нов модел за ценообразуване.Той ще включва не само потребеното количество, но и ще се плаща за достъп до услугата.Припомняме, че в момента цената на водата се определя единствено на база количеството потребление в кубически метри.Законопроектът предвижда още обособените територии за ВиК услугите да съвпадат с административните области.Така всяка област ще има една асоциация по ВиК и един ВиК оператор.