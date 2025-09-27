Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Все по-често жертви на телефонни измами стават млади и образовани хора
Автор: Екип Burgas24.bg 12:15Коментари (0)163
© NOVA
Какви измами заплашват по-доверчивите с наближаването на въвеждането на еврото? Началникът на Сектор "Измами" в Главна дирекция "Национална полиция" Златка Падинкова обясни в ефира на NOVA кои са най-актуалните сценарии, по които измамниците заблуждават гражданите. Тя даде и конкретни съвети за защита.

Към момента официално няма регистрирани случаи на измами, свързани с предстоящото въвеждане на еврото, освен единичен сигнал до ГДБОП.

"Със сигурност обаче измамниците ще се възползват от темата", смята Падинкова.

Тя напомни, че курсът е фиксиран и обмяната ще бъде безплатна в рамките на шест месеца – в банкови клонове и офиси на "Български пощи". Българската народна банка ще обменя левове в евро неограничено и без краен срок.

"Хората не трябва да се доверяват на непознати, които предлагат по-добър курс или съдействие за превалутиране", подчерта началникът на Сектор "Измами".

Нови телефонни измами

Все по-често жертви на телефонни измами стават млади и образовани хора, а не само възрастни в малки населени места. Измамниците се представят за полицаи или служители на Централната банка и убеждават жертвите, че от тяхно име се тегли кредит. "В комуникацията няма пауза – жертвата е държана на телефона с часове, за да не може да разсъждава", обясни Падинкова.

Сред потърпевшите има хора на възраст 22–23 години. Загубите стигат до 100 000 лева. В някои случаи те са убедени да изтеглят кредит, за да "осуетят" измама, а парите се прехвърлят към сметки или криптоадреси.

Онлайн и романтични измами

На мода са и измами в сайтове за обяви. При тях продавач предоставя данни за банковата си карта и тя бива източена.

"Най-сигурният начин е наложен платеж. Няма как някой да ви плати предварително за стока", предупреди експертът.

Продължават и т.нар. "романтични измами", в които жертви – най-често жени, влизат в контакт с мними профили на известни личности. Сред използваните образи са популярни турски актьори, български артисти, дори Роби Уилямс.

"Целта винаги е една – да се установи емоционална връзка, след което да се поискат пари", каза Падинкова.

"Ако някой ви поиска пари по телефона или онлайн – не се доверявайте. Проверявайте информацията в официални източници и сигнализирайте полицията", препоръча Падинкова.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Томислав Дончев: Омразата се превърна в основна съединителна тъка...
13:03 / 27.09.2025
Проф. Георги Близнашки: Буря в чаша вода
13:04 / 27.09.2025
Бойко Борисов: Пускам министрите на мероприятията на Радев, но те...
12:15 / 27.09.2025
Константин се извини за видеото с Емрах: Не сме превишили скорост...
12:15 / 27.09.2025
Как държавата ще реши проблема с безводието у нас?
09:15 / 27.09.2025
Земеделци обмислят протестни действия
09:14 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Изграждането на АМ "Тракия"
Кабинетът "Желязков"
Национален отбор на България по волейбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: